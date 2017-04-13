Д.Трамп: Росія - сильна країна, США - дуже-дуже сильна країна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп порівняв міць Росії та США, обговорюючи питання нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном, передає УНН з посиланням на PBS NewsHour.
Подібне порівняння американський лідер зробив в ході спільної прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
“Путін — лідер Росії, Росія — сильна країна. Ми — дуже-дуже сильна країна. Подивимося, що з цього всього вийде,” — заявив президент США.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин із Росією.