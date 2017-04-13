Д.Трамп: Росія - сильна країна, США - дуже-дуже сильна країна

Подібне порівняння американський лідер зробив в ході спільної прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Путін — лідер Росії, Росія — сильна країна. Ми — дуже-дуже сильна країна. Подивимося, що з цього всього вийде,” — заявив президент США.

Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин із Росією.