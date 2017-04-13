Д.Трамп: Россия - сильная страна, США - очень-очень сильная страна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп сравнил мощь России и США, обсуждая вопрос нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, передает УНН со ссылкой на PBS NewsHour.
Подобное сравнение американский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Путин - лидер России, Россия - сильная страна. Мы - очень-очень сильная страна. Посмотрим, что из этого всего получится ", - заявил президент США.
Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и после того, как их обоих принял президент России Владимир Путин назвал отсутствие прогресса в урегулировании в Украине препятствием к нормализации отношений с Россией.