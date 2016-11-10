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Д.Трамп пообіцяв Південній Кореї підтримку в протистоянні з КНДР

Д.Трамп пообіцяв Південній Кореї підтримку в протистоянні з КНДР

Київ • УНН

 • 7913 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Обраний президентом США Дональд Трамп у розмові з південнокорейським лідером Пак Кин Хє пообіцяв, що США будуть дотримуватися зобов'язань щодо захисту Південної Кореї у випадку агресії її північного сусіда - КНДР, передає УНН з посиланням на ВВС.

Про розмову заявили в адміністрації Пак Кин Хє. Як зазначається, Д.Трамп сказав, що "на всі сто відсотків" згоден з корейським лідером в тому, що зв'язки між їх країнами повинні розвиватися.

У 2016 році Північна Корея провела кілька випробувань балістичних ракет, а у вересні в країні оголосили про проведення п'ятого за рахунком успішного ядерного випробування. У відповідь на запуски ракет ООН посилила санкції проти КНДР, а бойова авіація США провела кілька показових польотів над Південною Кореєю.

Крім того, США готуються розгорнути в Південній Кореї протиракетний комплекс THAAD - незважаючи на заперечення Північної Кореї і Китаю.

Вашингтон і Сеул наполягають на тому, що цей захід - виключно для захисту від можливої ​​загрози з боку КНДР.

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