Д.Трамп пообещал Южной Корее поддержку в противостоянии с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Избранный президентом США Дональд Трамп в беседе с южнокорейским лидером Пак Кын Хе пообещал, что США будут придерживаться обязательств по защите Южной Кореи в случае агрессии ее северного соседа - КНДР, передает УНН со ссылкой на ВВС.
О разговоре заявили в администрации Пак Кын Хе. Как отмечается, Д.Трамп сказал, что "на все сто процентов" согласен с корейским лидером в том, что связи между их странами должны развиваться.
В 2016 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, а в сентябре в стране объявили о проведении пятого по счету успешного ядерного испытания. В ответ на запуски ракет ООН ужесточила санкции против КНДР, а боевая авиация США провела несколько показательных полетов над Южной Кореей.
Кроме того, США готовятся развернуть в Южной Корее противоракетный комплекс THAAD - несмотря на возражения Северной Кореи и Китая.
Вашингтон и Сеул настаивают на том, что это мероприятие - исключительно для защиты от возможной угрозы со стороны КНДР.