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15 марта, 19:03 • 111361 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155575 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130925 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123949 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108983 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103627 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100187 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Д.Трамп пообещал Южной Корее поддержку в противостоянии с КНДР

Д.Трамп пообещал Южной Корее поддержку в противостоянии с КНДР

Киев • УНН

 • 7913 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Избранный президентом США Дональд Трамп в беседе с южнокорейским лидером Пак Кын Хе пообещал, что США будут придерживаться обязательств по защите Южной Кореи в случае агрессии ее северного соседа - КНДР, передает УНН со ссылкой на ВВС.

О разговоре заявили в администрации Пак Кын Хе. Как отмечается, Д.Трамп сказал, что "на все сто процентов" согласен с корейским лидером в том, что связи между их странами должны развиваться.

В 2016 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, а в сентябре в стране объявили о проведении пятого по счету успешного ядерного испытания. В ответ на запуски ракет ООН ужесточила санкции против КНДР, а боевая авиация США провела несколько показательных полетов над Южной Кореей.

Кроме того, США готовятся развернуть в Южной Корее противоракетный комплекс THAAD - несмотря на возражения Северной Кореи и Китая.

Вашингтон и Сеул настаивают на том, что это мероприятие - исключительно для защиты от возможной угрозы со стороны КНДР.

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