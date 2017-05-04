Д.Трамп пообіцяв досягти ізраїльсько-палестинського врегулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає за досягнення мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною. Про це він заявив під час прес-конференції після переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом у середу, 3 травня, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Ми зробимо це. Нам потрібні дві охочі сторони. Ми переконані, що Ізраїль має волю. Ми переконані, що ви (Палестина. — Ред.) маєте волю. І якщо ви обидві маєте волю, то у нас буде угода”, — додав Трамп.
М.Аббас, у свою чергу зазначив, що ціллю палестинців є варіант, за яким Палестина та Ізраїль будуть окремими державами в кордонах 1967 року.
“Ми наближаємося до нової нагоди, нового горизонту, який дасть нам змогу здобути мир”, — зауважив М.Аббас.