Д.Трамп пообещал достичь израильско-палестинского урегулирования

“Мы сделаем это. Нам нужны две желающие стороны. Мы убеждены, что Израиль обладает волей. Мы убеждены, что вы (Палестина. — Ред.) имеете волю. И если вы обе имеете волю, то у нас будет соглашение”, — добавил Трамп.

М.Аббас, в свою очередь отметил, что целью палестинцев является вариант, при котором Палестина и Израиль будут отдельными государствами в границах 1967 года.

“Мы приближаемся к новой возможности, нового горизонта, который позволит нам получить мир”, — отметил М.Аббас.