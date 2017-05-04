Д.Трамп пообещал достичь израильско-палестинского урегулирования
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает за достижение мирного соглашения между Израилем и Палестиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в среду, 3 мая, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы сделаем это. Нам нужны две желающие стороны. Мы убеждены, что Израиль обладает волей. Мы убеждены, что вы (Палестина. — Ред.) имеете волю. И если вы обе имеете волю, то у нас будет соглашение”, — добавил Трамп.
М.Аббас, в свою очередь отметил, что целью палестинцев является вариант, при котором Палестина и Израиль будут отдельными государствами в границах 1967 года.
“Мы приближаемся к новой возможности, нового горизонта, который позволит нам получить мир”, — отметил М.Аббас.