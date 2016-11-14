Д.Трамп не виявив спротиву щодо одностатевих шлюбів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп зізнався, що не проти укладення одностатевих шлюбів і не буде підтримувати аборти в країні, предає УНН з посиланням на ТАСС.
“Це вже не грає особливої ролі, тому що рішення винесено. Цей закон, затверджений у Верховному суді. Я говорю про те, що з цим все вирішено,”- відповів він на запитання про своє ставлення до одностатевих шлюбів.
Верховний суд США в кінці червня минулого року виніс вердикт, згідно з яким укладення одностатевих шлюбів не суперечить американській конституції. Таким чином, він визнав одностатеві шлюби законними по всій країні. Тоді багато американців не погодилися з цим рішенням.
Д.Трамп також підкреслив, що збирається призначити до Верховного суду країни суддів, які виступають проти абортів.
“Я виступаю на захист життя. Судді теж будуть виступати на захист життя,” — підкреслив він.
На питання журналіста про те, що деякі жінки в такому випадку не зможуть зробити аборт, республіканець запропонував їм “відправиться в інші штати”, де це дозволено. “Подивимося, що станеться. Нас чекає дуже довгий шлях, щоб ви розуміли.”
Прихильники абортів в США вважають, що влада штатів, які забороняють цю операцію, можуть нашкодити жінкам з низьким рівнем доходів, які не зможуть дозволити собі вирушити в інші регіони країни для переривання вагітності.