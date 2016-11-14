Д.Трамп не выявил сопротивления относительно однополых браков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп признался, что не против заключения однополых браков и не будет поддерживать аборты в стране, предает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это уже не играет особой роли, так как решение вынесено. Этот закон, утвержденный в Верховном суде. Я говорю о том, что с этим все решено ", - ответил он на вопрос о своем отношении к однополым бракам.
Верховный суд США в конце июня прошлого года вынес вердикт, согласно которому заключение однополых браков не противоречит американской конституции. Таким образом, он признал однополые браки законными по всей стране. Тогда многие американцы не согласились с этим решением.
Д.Трамп также подчеркнул, что собирается назначить в Верховный суд страны судей, которые выступают против абортов.
"Я выступаю в защиту жизни. Судьи тоже будут выступать в защиту жизни ", - подчеркнул он.
На вопрос журналиста о том, что некоторые женщины в таком случае не смогут сделать аборт, республиканец предложил им "отправится в другие штаты", где это разрешено. "Посмотрим, что произойдет. Нас ждет очень долгий путь, чтобы вы понимали".
Сторонники абортов в США считают, что власти штатов, запрещающие эту операцию, могут навредить женщинам с низким уровнем доходов, которые не смогут позволить себе отправиться в другие регионы страны для прерывания беременности.