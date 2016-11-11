Д.Трамп назвав учасників протестів у США "професійними" демонстрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Обраний президентом США Дональд Трамп навзав учасників акцій проти нього, які спалахнули у містах по всій країні, "професійними протестувальниками". Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Були дуже відкриті і успішні президентські вибори. Зараз професійні учасники акції, підбурювані ЗМІ, протестують. Дуже несправедливо", - зазначив Д.Трамп.
Нагадаємо, тисячі протестувальників заповнили вулиці міст по всіх Сполучених Штатах другу ніч поспіль під час демонстрацій проти Дональда Трампа, деякі з них супроводжувалися вандалізмом, нападами на водіїв і арештами. Один із найбільших протестів сколихнув Портленд в американському штаті Орегон.