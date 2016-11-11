Д.Трамп назвал участников протестов в США "профессиональными" демонстрантами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Избранный президентом США Дональд Трамп навзав участников акций против него, которые вспыхнули в городах по всей стране, "профессиональными протестующими". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Были очень открытые и успешные президентские выборы. Сейчас профессиональные участники акции, подстрекаемые СМИ, протестуют. Очень несправедливо", - отметил Д.Трамп.
Напомним, тысячи протестующих заполнили улицы городов по всем Соединенным Штатам вторую ночь подряд во время демонстраций против Дональда Трампа, некоторые из них сопровождались вандализмом, нападениями на водителей и арестами. Один из крупнейших протестов всколыхнул Портленд в американском штате Орегон.