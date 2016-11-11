Д.Трамп і Ф.Олланд обговорили телефоном події в Україні і Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд з новообраним президентом Америки Дональдом Трампом в п'ятницю під час телефонної розмови обговорили боротьбу з тероризмом, Україну та Сирію, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“Під час першої телефонної розмови Трамп і Олланд “погодилися разом працювати над ... роз’ясненням позицій по боротьбі з тероризмом, Україні, Сирії, іранській ядерній угоді і Паризькій угоді щодо клімату”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що розмова тривала сім-вісім хвилин в “сприятливих умовах”.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.