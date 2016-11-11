Д.Трамп и Ф.Олланд обсудили по телефону события в Украине и Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд с новоизбранным президентом Америки Дональдом Трампом в пятницу во время телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом, Украину и Сирию, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Во время первого телефонного разговора Трамп и Олланд "согласились вместе работать над... разъяснением позиций по борьбе с терроризмом, Украине, Сирии, иранскому ядерному соглашению и Парижскому соглашению по климату", - говорится в сообщении.
Сообщается, что разговор длился семь-восемь минут в "благоприятных условиях".
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.