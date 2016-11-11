Д.Медведєв запевнив, що РФ не очікує від Д.Трампа скасування санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російська влада не буде робити прогнози з приводу впливу нової адміністрації США на можливість скасування санкцій Заходу, пріоритети уряду РФ визначаються поточним станом економіки, а не діями влади інших країн. Про це заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Якщо говорити що ми повинні створити "прогноз Трампа" для нашого бюджету, то цього, природно, не буде. Ми орієнтуємося на свої пріоритети, які ніяк не зав'язані на діях іноземних керівників, а виходять з наших припущень про поточний стан російської економіки", - сказав Медведєв журналістам.
При цьому він нагадав, що під час підготовки прогнозу на 2017, 2018 і 2019 роки російський кабмін виходить з припущення про незмінність санкцій.
"Тому незалежно від результатів виборів у будь-якій країні, навіть такій важливій, як Сполучені Штати Америки, наші припущення залишаються незмінними, в тому числі і припущення щодо збереження санкцій. Якщо ситуація зміниться, то ми можливо змінимо і наші припущення в нових умовах, зараз нічого коригувати не будемо", - наголосив прем'єр РФ.
Раніше посол США в РФ Джон Теффт заявив, що поки не знає, яке рішення нинішня або майбутня адміністрація США прийме щодо санкцій проти Росії.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.