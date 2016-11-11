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15 марта, 19:03 • 109464 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150429 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120789 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107139 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97523 просмотра

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Д.Медведев заверил, что РФ не ожидает от Д.Трампа отмены санкций

Д.Медведев заверил, что РФ не ожидает от Д.Трампа отмены санкций

Киев • УНН

 • 8372 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская власть не будет делать прогнозы по поводу влияния новой администрации США на возможность отмены санкций Запада, приоритеты правительства РФ определяются текущим состоянием экономики, а не действиями власти других стран. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Если говорить, что мы должны создать "прогноз Трампа" для нашего бюджета, то этого, естественно, не будет. Мы ориентируемся на свои приоритеты, которые никак не завязаны на действиях иностранных руководителей, а выходят из наших предположений о текущем состоянии российской экономики", - сказал Д.Медведев журналистам.

При этом он напомнил, что во время подготовки прогноза на 2017, 2018 и 2019 годы российский Кабмин исходит из предположения о неизменности санкций.

"Поэтому независимо от результатов выборов в любой стране, даже такой важной, как Соединенные Штаты Америки, наши предположения остаются неизменными, в том числе и предположение о сохранении санкций. Если ситуация изменится, то мы возможно изменим и наши предположения в новых условиях, сейчас ничего корректировать не будем", - подчеркнул премьер РФ.

Ранее посол США в РФ Джон Теффт заявил, что пока не знает, какое решение нынешняя или будущая администрация США примет по санкциям против России.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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