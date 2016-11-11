Д.Медведев заверил, что РФ не ожидает от Д.Трампа отмены санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская власть не будет делать прогнозы по поводу влияния новой администрации США на возможность отмены санкций Запада, приоритеты правительства РФ определяются текущим состоянием экономики, а не действиями власти других стран. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Если говорить, что мы должны создать "прогноз Трампа" для нашего бюджета, то этого, естественно, не будет. Мы ориентируемся на свои приоритеты, которые никак не завязаны на действиях иностранных руководителей, а выходят из наших предположений о текущем состоянии российской экономики", - сказал Д.Медведев журналистам.
При этом он напомнил, что во время подготовки прогноза на 2017, 2018 и 2019 годы российский Кабмин исходит из предположения о неизменности санкций.
"Поэтому независимо от результатов выборов в любой стране, даже такой важной, как Соединенные Штаты Америки, наши предположения остаются неизменными, в том числе и предположение о сохранении санкций. Если ситуация изменится, то мы возможно изменим и наши предположения в новых условиях, сейчас ничего корректировать не будем", - подчеркнул премьер РФ.
Ранее посол США в РФ Джон Теффт заявил, что пока не знает, какое решение нынешняя или будущая администрация США примет по санкциям против России.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.