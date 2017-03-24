Д.Маккейн: вбивство Д.Вороненкова - "акт безсоромного державного тероризму Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова одним із актів безсоромного державного тероризму Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Д.Маккейна, передає УНН.
“Сьогодні, під час ще одного безсоромного акту державного тероризму Росії серед білого дня в Києві був убитий депутат Денис Вороненков. Жахливий злочин є продовженням кампанії в стилі КДБ з залякування всіх, хто знаходиться в опозиції до тирана Володимира Путіна”, — написав Д.Маккейн.
Сенатор зазначив, що Д.Вороненков виступав проти режиму В.Путіна, його незаконного вторгнення в Україну і анексії Криму.
“На жаль, Денис Вороненков став ще однією людиною, яка як і Сергій Магнітський, Борис Нємцов заплатили життям за те, що говорили правду в путінській Росії”, — заявив Д.Маккейн.