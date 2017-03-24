Д.Маккейн: убийство Д.Вороненкова - "акт бесстыдного государственного терроризма в России"

"Сегодня, во время еще одного бесстыдного акта государственного терроризма в России среди белого дня в Киеве был убит депутат Денис Вороненков. Ужасное преступление является продолжением кампании в стиле КГБ по устрашению всех, кто находится в оппозиции к тирану Владимиру Путину", - написал Д.Маккейн .

Сенатор отметил, что Д.Вороненков выступал против режима Путина, его незаконного вторжения в Украину и аннексии Крыма.

"К сожалению, Денис Вороненкова стал еще одним человеком, который как и Сергей Магнитский, Борис Немцов заплатили жизнью за то, что говорили правду в путинской России", - заявил Д.Маккейн.