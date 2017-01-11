Д.Кулеба: Україна у РЄ виступила щодо репресій проти українців у Криму

"Провели перше засідання комітету міністрів Ради Європи у 2017. Не хотів псувати колегам постсвятковий настрій, але не міг не виступити щодо репресій проти українців, у тому числі в Криму. Закликав органи і держави РЄ вживати заходів для захисту наших", - зазначив Д.Кулеба.

1. Провели перше засідання Комітету міністрів Ради Європи у 2017. Не хотів псувати колегам постсвятковий настрій, але...