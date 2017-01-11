Д.Кулеба: Украина в СЕ выступила относительно репрессий против украинцев в ​​Крыму

"Провели первое заседание комитета министров Совета Европы в 2017. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить относительно репрессий против украинцев, в том числе в Крыму. Призвал органы и государства СЕ принимать меры для защиты наших", - отметил Д. Кулеба.

1. Провели первое заседание Комитета министров Совета Европы в 2017. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но...