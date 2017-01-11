Д.Кулеба: Украина в СЕ выступила относительно репрессий против украинцев в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украина на заседании комитета министров Совета Европы выступила относительно репрессий против украинцев, в том числе в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Провели первое заседание комитета министров Совета Европы в 2017. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить относительно репрессий против украинцев, в том числе в Крыму. Призвал органы и государства СЕ принимать меры для защиты наших", - отметил Д. Кулеба.
1. Провели первое заседание Комитета министров Совета Европы в 2017. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но...- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 января 2017 г.