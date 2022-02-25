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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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CNN: США планують запровадити санкції проти Путіна вже сьогодні

CNN: США планують запровадити санкції проти Путіна вже сьогодні

Київ • УНН

 • 170847 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сполучені Штати планують запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна вже у п'ятницю, повідомляють два джерела CNN, знайомі з рішенням, передає УНН.

Цитата

"Російський лідер стане найважливішою мішенню у спробі накласти витрати на російську економіку та найближче оточення Путіна після російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами одного з джерел, ймовірно, буде включено й інших російських офіційних осіб.

Додамо

Дії США послідували за повідомленнями про те, що Європейський союз планує запровадити санкції щодо Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Президент США Джо Байден заявив, що питання про санкції проти Путіна перебуває на розгляді, заявивши кореспондентові CNN Кейтлан Коллінз у четвер, що цей варіант "обговорюється".

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