CNN: США планируют ввести санкции против Путина уже сегодня

Цитата

"Российский лидер станет важнейшей мишенью в попытке наложить расходы на российскую экономику и ближайшее окружение Путина после российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Детали

По словам одного из источников, вероятно, будут включены и другие российские официальные лица.

Добавим

Действия США последовали за сообщениями о том, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о санкциях против Путина находится на рассмотрении, заявив корреспонденту CNN Кейтлан Коллинз в четверг, что этот вариант "обсуждается".