CNN: США планируют ввести санкции против Путина уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Соединенные Штаты планируют ввести санкции против президента России Владимира Путина уже в пятницу, сообщают два источника CNN, знакомые с решением, передает УНН.
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"Российский лидер станет важнейшей мишенью в попытке наложить расходы на российскую экономику и ближайшее окружение Путина после российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
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По словам одного из источников, вероятно, будут включены и другие российские официальные лица.
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Действия США последовали за сообщениями о том, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о санкциях против Путина находится на рассмотрении, заявив корреспонденту CNN Кейтлан Коллинз в четверг, что этот вариант "обсуждается".