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CNN: росія витратила мільярди на модернізацію армії, але виявилося, що це був обман

CNN: росія витратила мільярди на модернізацію армії, але виявилося, що це був обман

Київ • УНН

 • 840607 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Війна росії проти України довела хибність майже всіх припущень щодо того, що російська армія розвинулася після окупації Грозного в Чечні в 1990-х роках. росія витратила мільярди доларів на модернізацію армії, але виявилося, що це був, значною мірою, обман. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Після повномасштабного вторгнення росія виявила, що її ланцюги поставок не працюють за кілька десятків миль від її власних кордонів. Також країна-агресор дізналася, що її оцінка України як країни, яка "відчайдушно бажає звільнитися від власного "нацизму", є "викривленим продуктом годування" президента володимира путіна тим, що він хотів почути. 

Як пише CNN, західні офіційні особи також можуть бути здивовані тим, що "червоні лінії" росії постійно зміщуються, оскільки москва усвідомлює, "наскільки обмеженими є її неядерні можливості". Телеканал відзначає, що об'єднання Європи та США для підтримки України стало "несподіваним", оскільки були розколи щодо Іраку Сирії та часткове небажання витрачати 2% ВВП на безпеку, яке Вашингтон вимагав від країн-членів НАТО.

Водночас, зазначив CNN, заяви про те, що росія вже програла війну, залишаються передчасними.

"Існують змінні, які все ще можуть призвести до глухого кута на її користь або навіть змінити долю. НАТО може втратити терпіння або нерви через поставки зброї та шукати економічну доцільність над довгостроковою безпекою, наполягаючи на мирі, невигідному для Києва. Але на цей час це здається малоймовірним", - йдеться в матеріалі телеканалу.

Російські військові десятиліттями боротимуться за відновлення хоча б подібності до рівного статусу з НАТО. Це, мабуть, найсерйозніший збиток для кремля: роки зусиль, витрачених відновленням репутації Москви як розумного, асиметричного ворога, що спирається на звичайні сили, випарувалися, зазначає видання.

Питання про ядерні сили досі актуальне, головним чином тому, що путін любить регулярно піднімати його. Але навіть тут загроза росії зменшилась. По-перше, НАТО посилає недвозначні сигнали про руйнування із застосуванням звичайних озброєнь, які її сили завдадуть, якщо буде використано будь-який ядерний пристрій. По-друге, союзники росії Індія та Китай, швидко оцінили її смугу невдач і публічно засудили ядерну риторику Москви.

"І, нарешті, у Москви залишається питання, на яке ніхто ніколи не хоче знати відповідь: якщо її ланцюжки поставок дизельного палива для танків за 40 миль від її кордону не працюють, то як вони можуть бути впевнені, що кнопка запуску спрацює, якщо путін дістанеться до неї? Немає більшої небезпеки для ядерної держави, ніж виявити свої стратегічні ракети, і потенціал у відповідь не спрацює", пише CNN.

Нагадаємо

Заступник начальника ГУР МОУ Вадима Скібіцького заявив, що російський диктатор володимир путін три рази відкладав наступ на Україну, в останній раз - у середині лютого 2022 року.

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