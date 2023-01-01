CNN: россия потратила миллиарды на модернизацию армии, но оказалось, что это был обман

ukru
13:40 • 16974 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 55335 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 50198 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 106412 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 133380 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121919 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135653 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117259 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131604 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125411 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 121760 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 124586 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 120744 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 118400 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 96354 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 216579 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 247202 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 186352 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 192133 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 227713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 23180 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 96354 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113631 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121632 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137055 просмотра
Актуальное
CNN: россия потратила миллиарды на модернизацию армии, но оказалось, что это был обман

CNN: россия потратила миллиарды на модернизацию армии, но оказалось, что это был обман

Киев • УНН

 • 840604 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Война россии против Украины доказала ошибочность почти всех предположений относительно того, что русская армия развилась после оккупации Грозного в Чечне в 1990-х годах. россия потратила миллиарды долларов на модернизацию армии, но оказалось, что это был в значительной степени обман. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

После полномасштабного вторжения россия обнаружила, что ее цепи поставок не работают в нескольких десятках миль от ее собственных границ. Также страна-агрессор узнала, что ее оценка Украины как страны, которая "отчаянно желает освободиться от собственного "нацизма", является "искаженным продуктом кормления" президента рф владимира путина тем, что он хотел услышать.

Как пишет CNN, западные официальные лица также могут быть удивлены тем, что "красные линии" россии постоянно смещаются, поскольку москва осознает, "насколько ограничены ее неядерные возможности". Телеканал отмечает, что объединение Европы и США для поддержки Украины стало "неожиданным", поскольку были расколы насчет Ирака, Сирии и частичное нежелание тратить 2% ВВП на безопасность, которую Вашингтон требовал от стран-членов НАТО.

В то же время, отметил CNN, заявления о том, что россия уже проиграла войну, остаются преждевременными.

"Существуют переменные, которые все еще могут привести к тупику в ее пользу или даже изменить судьбу. НАТО может потерять терпение или нервы из-за поставок оружия и искать экономическую целесообразность над долгосрочной безопасностью, настаивая на мире, невыгодном для Киева. Но на это время это кажется маловероятным", – говорится в материале телеканала.

Российские военные десятилетиями будут бороться за восстановление хотя бы сходства с равным статусом с НАТО. Это, пожалуй, самый серьезный ущерб для кремля: годы усилий, потраченных на восстановление репутации Москвы как разумного, асимметричного врага, опирающегося на обычные силы, испарились, отмечает издание.

Вопрос о ядерных силах до сих пор актуален, главным образом потому, что путин любит регулярно поднимать его. Но даже здесь угроза россии уменьшилась. Во-первых, НАТО посылает недвусмысленные сигналы о разрушении с применением обычных вооружений, которые нанесут ее силы, если будет использовано любое ядерное устройство. Во-вторых, союзники россии Индия и Китай быстро оценили ее полосу неудач и публично осудили ядерную риторику Москвы.

"И, наконец, у Москвы остается вопрос, на который никто никогда не хочет знать ответ: если ее цепочки поставок дизельного топлива для танков в 40 милях от ее границы не работают, то как они могут быть уверены, что кнопка запуска сработает, если путин достанется до нее? Нет большей опасности для ядерного государства, чем выявить свои стратегические ракеты, и ответный потенциал не сработает", пишет CNN.

Напомним

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадима Скибицкого заявил, что российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, последний раз – в середине февраля 2022 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы