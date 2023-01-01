CNN: россия потратила миллиарды на модернизацию армии, но оказалось, что это был обман

Детали

После полномасштабного вторжения россия обнаружила, что ее цепи поставок не работают в нескольких десятках миль от ее собственных границ. Также страна-агрессор узнала, что ее оценка Украины как страны, которая "отчаянно желает освободиться от собственного "нацизма", является "искаженным продуктом кормления" президента рф владимира путина тем, что он хотел услышать.

Как пишет CNN, западные официальные лица также могут быть удивлены тем, что "красные линии" россии постоянно смещаются, поскольку москва осознает, "насколько ограничены ее неядерные возможности". Телеканал отмечает, что объединение Европы и США для поддержки Украины стало "неожиданным", поскольку были расколы насчет Ирака, Сирии и частичное нежелание тратить 2% ВВП на безопасность, которую Вашингтон требовал от стран-членов НАТО.

В то же время, отметил CNN, заявления о том, что россия уже проиграла войну, остаются преждевременными.

"Существуют переменные, которые все еще могут привести к тупику в ее пользу или даже изменить судьбу. НАТО может потерять терпение или нервы из-за поставок оружия и искать экономическую целесообразность над долгосрочной безопасностью, настаивая на мире, невыгодном для Киева. Но на это время это кажется маловероятным", – говорится в материале телеканала.

Российские военные десятилетиями будут бороться за восстановление хотя бы сходства с равным статусом с НАТО. Это, пожалуй, самый серьезный ущерб для кремля: годы усилий, потраченных на восстановление репутации Москвы как разумного, асимметричного врага, опирающегося на обычные силы, испарились, отмечает издание.

Вопрос о ядерных силах до сих пор актуален, главным образом потому, что путин любит регулярно поднимать его. Но даже здесь угроза россии уменьшилась. Во-первых, НАТО посылает недвусмысленные сигналы о разрушении с применением обычных вооружений, которые нанесут ее силы, если будет использовано любое ядерное устройство. Во-вторых, союзники россии Индия и Китай быстро оценили ее полосу неудач и публично осудили ядерную риторику Москвы.

"И, наконец, у Москвы остается вопрос, на который никто никогда не хочет знать ответ: если ее цепочки поставок дизельного топлива для танков в 40 милях от ее границы не работают, то как они могут быть уверены, что кнопка запуска сработает, если путин достанется до нее? Нет большей опасности для ядерного государства, чем выявить свои стратегические ракеты, и ответный потенциал не сработает", пишет CNN.

Напомним

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадима Скибицкого заявил, что российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, последний раз – в середине февраля 2022 года.