ЧС-2018: тренер Йерро заявив, що іспанських футболістів немає в чому дорікнути після вильоту від Росії

Раніше збірна Росії переграла команду Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в серії пенальті. Основний час зустрічі, що відбулася в неділю на московському стадіоні “Лужники”, завершилася з рахунком 1:1, в додатковий час команди не зуміли відзначитися.

У післяматчевій серії підопічні Йерро не зуміли реалізувати два пенальті.

“Ми себе відчуваємо, як і всі іспанці в цей вечір, — сказав Йерро. — Ми приїхали сюди з величезними амбіціями, ми розуміємо, як себе почувають мільйони уболівальників, вони приїхали сюди, підтримували нас. Тут є тонка лінія між перемогою і поразкою. Перед серією пенальті я сказав хлопцям, щоб вони вийшли і отримували задоволення, сказав, що ми можемо чесно дивитися один одному в очі”.

“Мої хлопці — професіонали, велика честь — провести з ними час, тренувати їх. Це дуже хороший досвід, але зараз важко підводити підсумки, ми все-таки забили перший гол, вели в рахунку. Потім настав етап, коли нам забили, ми знали , що росіяни добре грають на стандартних положеннях, але це частина футболу. Я не говорив, що мої хлопці зробили щось не так, у нас просто є слабкі і сильні сторони, нічого не можу сказати їм в докір”, — додав тренер.