ЧС-2018: суд покарав фаната з Англії за нацистське вітання в барі Волгограда
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Британська поліція вистежила фанатів збірної Англії, які були зняті співаючими антисемітську пісню в барі у Волгограді, повідомляє The Telegraph. Всі троє уболівальників постали перед судом на батьківщині, передає УНН.
На відео, яке поширилося по соцмережах, троє англійських фанатів у барі співають пісню, у якій згадуються Гітлер і Аушвіц, демонструючи нацистські вітання. Це сталося 18 червня, перед матчем збірної Англії проти Тунісу, який пройшов у Волгограді.
57-річному Майклу Герберту, що явився до суду у Лестері, на п’ять років заборонили відвідувати матчі збірної Англії за кордоном. Двоє інших уболівальників — 58-річний Девід Бетті і 52-річний Майкл Бернс — постали перед судом у Лідсі у справі про правопорушення, пов’язані з футболом, уточнює Telegraph. Розгляд їх справи відкладений до вівторка, 26 червня.
Футбольна асоціація Англії засудила поведінку вболівальників, пише Sky News. “Ганебна поведінка цих осіб на відео не представляє цінності більшості футбольних фанатів з Англії, які приїхали у Росію підтримати команду”, — заявили в асоціації.
Як повідомляв УНН, Столтенберг заявив, що вся штаб-квартира НАТО вечорами дивиться матчі ЧС-2018.