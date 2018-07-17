ЧС-2018: паризькі станції метро перейменували на честь перемоги збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Парижі тимчасово перейменували шість станцій метро в честь футболістів, які тріумфували в рамках 21-го в історії чемпіонату світу з футболу, інформує УНН з посиланням на керуючу громадським транспортом в місті групу RATP в Twitter.
Перейменування відбулося часткове. У більшості випадків зберегли колишню назву, додавши до нею нову частину.
Так, станцію, яка називається “Victor Hugo” перейменували в станцію “Victor Hugo Lloris”, щоб віддати данину капітану і воротареві збірної Уго Льорісу. Станцію “Notre-Dame des Champs” перетворили в “Notre Didier Deschamps” на честь головного тренера команди Дідьє Дешама.
У його честь перейменували і одну зі станцій метро на Єлисейських полях — “Сhamps-Elysees — Clemenceau”, яка тепер носить назву “Deschamps Elysees — Clemenceau”.
Окрім того, станція “Avron” стала “Nous Avron Gagné”, що в перекладі: “Ми перемогли”, “Charles de Gaulle — Etoile” стала “On a 2 Étoiles” (у перекладі “У нас є дві зірки”, адже французи двічі перемагали на ЧС).
Відзначимо, такі назви будуть діяти в метро Парижу протягом шести місяців.
Нагадаємо, збірна Франції з футболу здобула перемогу над командою Хорватії з рахунком 4:2 у фіналі чемпіонату світу з футболу.