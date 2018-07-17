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ЧС-2018: паризькі станції метро перейменували на честь перемоги збірної

ЧС-2018: паризькі станції метро перейменували на честь перемоги збірної

Київ • УНН

 • 9942 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Парижі тимчасово перейменували шість станцій метро в честь футболістів, які тріумфували в рамках 21-го в історії чемпіонату світу з футболу, інформує УНН з посиланням на керуючу громадським транспортом в місті групу RATP в Twitter.

Перейменування відбулося часткове. У більшості випадків зберегли колишню назву, додавши до нею нову частину.

Так, станцію, яка називається “Victor Hugo” перейменували в станцію “Victor Hugo Lloris”, щоб віддати данину капітану і воротареві збірної Уго Льорісу. Станцію “Notre-Dame des Champs” перетворили в “Notre Didier Deschamps” на честь головного тренера команди Дідьє Дешама.

У його честь перейменували і одну зі станцій метро на Єлисейських полях — “Сhamps-Elysees — Clemenceau”, яка тепер носить назву “Deschamps Elysees — Clemenceau”.

Окрім того, станція “Avron” стала “Nous Avron Gagné”, що в перекладі: “Ми перемогли”, “Charles de Gaulle — Etoile” стала “On a 2 Étoiles” (у перекладі “У нас є дві зірки”, адже французи двічі перемагали на ЧС).

Відзначимо, такі назви будуть діяти в метро Парижу протягом шести місяців.

Нагадаємо, збірна Франції з футболу здобула перемогу над командою Хорватії з рахунком 4:2 у фіналі чемпіонату світу з футболу.

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