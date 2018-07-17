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ЧМ-2018: парижские станции метро переименовали в честь победы сборной

ЧМ-2018: парижские станции метро переименовали в честь победы сборной

Киев  •  УНН

 • 9942 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь футболистов, которые победили на 21-м чемпионате мира по футболу, передает УНН со ссылкой на управляющую общественным транспортом в городе группу RATP в Twitter.

Переименование произошло частичное. В большинстве случаев сохранили прежнее название, добавив к ней новую часть.

Так, станцию, которая называется “Victor Hugo” переименовали в станцию ​​"Victor Hugo Lloris", чтобы отдать дань капитану и вратарю сборной Уго Льорис. Станцию ​​"Notre-Dame des Champs" превратили в “Notre Didier Deschamps” в честь главного тренера команды Дидье Дешам.

В его честь переименовали и одну из станций метро на Елисейских полях — “Сhamps-Elysees — Clemenceau”, которая теперь носит название “Deschamps Elysees — Clemenceau”.

Кроме того, станция “Avron” стала “Nous Avron Gagné”, что в переводе: “Мы победили”, “Charles de Gaulle — Etoile” стала “On a 2 Étoiles” (в переводе “У нас есть две звезды”, ведь французы дважды побеждали на ЧМ).

Отметим, такие названия будут действовать в метро Парижа в течение шести месяцев.

Напомним, сборная Франции по футболу одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира по футболу.

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