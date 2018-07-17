ЧМ-2018: парижские станции метро переименовали в честь победы сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь футболистов, которые победили на 21-м чемпионате мира по футболу, передает УНН со ссылкой на управляющую общественным транспортом в городе группу RATP в Twitter.
Переименование произошло частичное. В большинстве случаев сохранили прежнее название, добавив к ней новую часть.
Так, станцию, которая называется “Victor Hugo” переименовали в станцию "Victor Hugo Lloris", чтобы отдать дань капитану и вратарю сборной Уго Льорис. Станцию "Notre-Dame des Champs" превратили в “Notre Didier Deschamps” в честь главного тренера команды Дидье Дешам.
В его честь переименовали и одну из станций метро на Елисейских полях — “Сhamps-Elysees — Clemenceau”, которая теперь носит название “Deschamps Elysees — Clemenceau”.
Кроме того, станция “Avron” стала “Nous Avron Gagné”, что в переводе: “Мы победили”, “Charles de Gaulle — Etoile” стала “On a 2 Étoiles” (в переводе “У нас есть две звезды”, ведь французы дважды побеждали на ЧМ).
Отметим, такие названия будут действовать в метро Парижа в течение шести месяцев.
Напомним, сборная Франции по футболу одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира по футболу.