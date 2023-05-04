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Christie's виставить на аукціон коштовності спадкоємиці Хортен у Женеві

Christie's виставить на аукціон коштовності спадкоємиці Хортен у Женеві

Київ • УНН

 • 1992894 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Продаж коштовностей, що належали австрійській спадкоємиці-мільярдеру Хайді Хортен, яка померла в червні минулого року, почався в середу з онлайн-аукціону, передає УНН.

Деталі

Найбільш вражаючі ювелірні вироби будуть виставлені на продаж наступного тижня в Женеві, повідомила швейцарська газета Aargauer Zeitung представник аукціонного будинку Christie's.

Christie's запропонує 700 лотів із колекції Хортен, у тому числі «унікальні та виняткові твори» від дизайнерів 20-го століття, включаючи Cartier, Harry Winston, Bulgari та Van Cleef & Arpels.

Вся колекція оцінюється у понад 150 мільйонів доларів. Цей продаж може перевершити попередні рекорди, встановлені Christie's, що належали актрисі Елізабет Тейлор у 2011 році, та колекції «Пишність махараджів та Великих Моголів» у 2019 році, обидві з яких перевищили 100 мільйонів доларів.

Однією з найцінніших прикрас є діамантове кольє з краплеподібним діамантом «Індійський бріолет» вагою 90 карат. Легенда свідчить, що він належав Елеонорі Аквітанській, королеві Франції, ще у 12 столітті.

Існує також версія, що алмаз знайшли у Південній Африці і він належав П'єру Картьє, який вигадав екзотичну історію, щоб підвищити його цінність. Намисто оцінюється в 15,6 мільйонів доларів. «Бріолет» відноситься до рідкісного огранювання діаманта.

Christie's планує пожертвувати частину виручки від аукціону організації, що займається дослідженнями та освітою в області Голокосту.

Доповнення

Згідно зі звітом, опублікованим у січні 2022 року істориками на замовлення Фонду Хортен, Гельмут Хортен, який помер у Швейцарії у 1987 році, був членом нацистської партії.

У 1936 році, через три роки після приходу до влади в Німеччині Адольфа Гітлера, Хортен взяв на себе управління текстильною компанією Alsberg, розташованої в місті Дуйсбург після того, як її єврейські власники втекли. Пізніше він став власником кількох інших магазинів, які до війни належали власникам-євреям.

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Допис, поширений Christie's (@christiesinc)

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