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Christie's выставит на аукцион драгоценности наследницы Хортен в Женеве

Christie's выставит на аукцион драгоценности наследницы Хортен в Женеве

Киев • УНН

 • 1992892 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Продажа драгоценностей, принадлежавших австрийской наследнице-миллиардеру Хайди Хортен, которая умерла в июне прошлого года, началась в среду с онлайн-аукциона, передает УНН.

Детали

Самые впечатляющие ювелирные изделия будут выставлены на продажу на следующей неделе в Женеве, сообщила швейцарская газета Aargauer Zeitung представитель аукционного дома Christie's.

Christie's предложит 700 лотов из коллекции Хортен, в том числе «уникальные и исключительные произведения» от дизайнеров 20-го века, включая Cartier, Harry Winston, Bulgari и Van Cleef & Arpels.

Вся коллекция оценивается более чем в 150 миллионов долларов. Эта продажа может превзойти предыдущие рекорды, установленные Christie's, принадлежавшие актрисе Элизабет Тейлор в 2011 году, и коллекции «Великолепие махараджей и Великих Моголов» в 2019 году, обе из которых превысили 100 миллионов долларов.

Одним из самых ценных украшений является бриллиантовое колье с каплевидным бриллиантом «Индийский бриолет» весом 90 карат. Легенда гласит, что он принадлежал Элеоноре Аквитанской, королеве Франции, еще в 12 веке.

Существует также версия, что алмаз нашли в Южной Африке и он принадлежал Пьеру Картье, который придумал экзотическую историю, чтобы повысить его ценность. Ожерелье оценивается в 15,6 миллиона долларов. «Бриолет» относится к редкой огранке бриллианта.

Christie's планирует пожертвовать часть выручки от аукциона организации, занимающейся исследованиями и образованием в области Холокоста.

Дополнение

Согласно отчету, опубликованному в январе 2022 года историками по заказу Фонда Хортен, Гельмут Хортен, умерший в Швейцарии в 1987 году, был членом нацистской партии.

В 1936 году, через три года после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, Хортен взял на себя управление текстильной компанией Alsberg, расположенной в городе Дуйсбург после того, как её еврейские владельцы сбежали. Позже он стал владельцем нескольких других магазинов, которые до войны принадлежали владельцам-евреям.

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Сообщение, опубликованное Christie's (@christiesinc)

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