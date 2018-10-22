Christie's пустить з молотка інвалідний візок і докторську Хокінга
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Аукціонний дім Christie's виставить на торги особисті речі померлого британського фізика-теоретика Стівена Хокінга, серед яких його докторська дисертація та інвалідне крісло. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Так, в онлайн-продажі, оголошеному в понеділок Christie's, міститься 22 пункти щодо речей Хокінга, включаючи один із екземплярів докторської дисертації "Властивості всесвітів, що розширюються", деякі з його численних нагород та наукові статті, такі як "Спектр червоточини" і "Фундаментальне руйнування фізики при гравітаційному колапсі".
Аукціон включає в себе одну з п'яти існуючих копій докторської Хокінга від 1965 року, яку оцінюють від 100 тисяч до 150 тисяч фунтів стерлінгів (від 130 тисяч до 195 тисяч доларів).
Одній з високотехнологічних інвалідних колясок Хокінга, яку виставлено на продаж, встановили очікувану вартість продажу від 10 тисяч фунтів стерлінгів до 15 тисяч фунтів (13 тисяч доларів до 19,5 тисячі доларів).
Нагадаємо, у NASA вшанували пам'ять Хокінга: продовжуйте літати, як супермен в мікрогравітації.
Як повідомляв УНН, всесвітньо відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років.