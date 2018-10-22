Christie's пустить з молотка інвалідний візок і докторську Хокінга

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Аукціонний дім Christie's виставить на торги особисті речі померлого британського фізика-теоретика Стівена Хокінга, серед яких його докторська дисертація та інвалідне крісло. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.