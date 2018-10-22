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Christie's пустить з молотка інвалідний візок і докторську Хокінга

Christie's пустить з молотка інвалідний візок і докторську Хокінга

Київ • УНН

 • 8965 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Аукціонний дім Christie's виставить на торги особисті речі померлого британського фізика-теоретика Стівена Хокінга, серед яких його докторська дисертація та інвалідне крісло. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Так, в онлайн-продажі, оголошеному в понеділок Christie's, міститься 22 пункти щодо речей Хокінга, включаючи один із екземплярів докторської дисертації "Властивості всесвітів, що розширюються", деякі з його численних нагород та наукові статті, такі як "Спектр червоточини" і "Фундаментальне руйнування фізики при гравітаційному колапсі".

Аукціон включає в себе одну з п'яти існуючих копій докторської Хокінга від 1965 року, яку оцінюють від 100 тисяч до 150 тисяч фунтів стерлінгів (від 130 тисяч до 195 тисяч доларів).

Одній з високотехнологічних інвалідних колясок Хокінга, яку виставлено на продаж, встановили очікувану вартість продажу від 10 тисяч фунтів стерлінгів до 15 тисяч фунтів (13 тисяч доларів до 19,5 тисячі доларів).

Нагадаємо, у NASA вшанували пам'ять Хокінга: продовжуйте літати, як супермен в мікрогравітації.

Як повідомляв УНН, всесвітньо відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років.

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