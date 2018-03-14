NASA вшанували пам'ять Хокінга: продовжуйте літати, як супермен в мікрогравітації

КИЇВ. 14 березня. УНН. Фізик теоретик Стівен Хокінг відкрив очі і думки багатьох людей щодо роботи всесвіту. Протягом життя, його шляхи кілька разів перетинались із NASA, і агенція пам'ятає його спадщину. Відповідна заява протягом дня була розміщена на офіційному сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на честь видатного вченого, який помер в своєму домі в Кембріджі у середу, передає УНН.