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NASA вшанували пам'ять Хокінга: продовжуйте літати, як супермен в мікрогравітації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Фізик теоретик Стівен Хокінг відкрив очі і думки багатьох людей щодо роботи всесвіту. Протягом життя, його шляхи кілька разів перетинались із NASA, і агенція пам'ятає його спадщину. Відповідна заява протягом дня була розміщена на офіційному сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на честь видатного вченого, який помер в своєму домі в Кембріджі у середу, передає УНН.

“Сьогодні світ втратив гіганта серед людей, вплив якого не можна переоцінити. Досягнення Стівена в галузі фізики та астрономії не тільки змінили наше уявлення про космос, але і зіграли, і будуть продовжувати грати — головну роль у формуванні зусиль NASA з вивчення нашої Сонячної системи і за її межами,” — заявив Адміністратор NASA Роберт Лайфут.

У Facebook також відреагували на смерть видатного астрофізика Стівена Хокінга.

На сторінці NASA в Facebook також опубліковано відео зі спогадами Хокінга про його політ в невагомості в 2007 році.

“Для мене це була справжня свобода. Люди які добре мене знають, кажуть, що тоді у мене була найбільша посмішка, яку вони коли-небудь бачили”, — згадує у відео Хокінг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома попередня причина смерті Хокінга

“Продовжуєте літати, як супермен у мікрогравітації, як ви сказали космонавтам на Міжнародній космічній станції в 2014 році”, — йдеться в повідомленні НАСА.

Нагадаємо, всесвітньо відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років.

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