NASA почтили память Хокинга: продолжайте летать, как супермен в микрогравитации

КИЕВ. 14 марта. УНН. Физик теоретик Стивен Хокинг открыл глаза и мысли многих людей о работе вселенной. В течение жизни, его пути несколько раз пересекались с NASA, и агентство помнит его наследие. Соответствующее заявление в течение дня было размещено на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в честь выдающегося ученого, умершего в своем доме в Кембридже в среду, передает УНН.