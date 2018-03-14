NASA почтили память Хокинга: продолжайте летать, как супермен в микрогравитации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Физик теоретик Стивен Хокинг открыл глаза и мысли многих людей о работе вселенной. В течение жизни, его пути несколько раз пересекались с NASA, и агентство помнит его наследие. Соответствующее заявление в течение дня было размещено на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в честь выдающегося ученого, умершего в своем доме в Кембридже в среду, передает УНН.
"Сегодня мир потерял гиганта среди людей, влияние которого нельзя переоценить. Достижения Стивена в области физики и астрономии не только изменили наше представление о космосе, но и сыграли, и будут продолжать играть - главную роль в формировании усилий NASA по изучению нашей Солнечной системы и за ее пределами", - заявил Администратор NASA Роберт Лайфут.
В Facebook также отреагировали на смерть выдающегося астрофизика Стивена Хокинга.
На странице NASA в Facebook также опубликовано видео с воспоминаниями Хокинга о его полете в невесомости в 2007 году.
"Для меня это была настоящая свобода. Люди, которые хорошо меня знают, говорят, что тогда у меня была самая большая улыбка, которую они когда-либо видели", - вспоминает в видео Хокинг.
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"Продолжаете летать, как супермен в микрогравитации, как вы сказали космонавтам на Международной космической станции в 2014 году", - говорится в сообщении НАСА.
Напомним, всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.