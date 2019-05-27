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Чотирьох українських моряків залишили під арештом у РФ

Чотирьох українських моряків залишили під арештом у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Московський міський суд у понеділок, 27 травня, відхилив апеляційні скарги на продовження строків тримання під вартою захоплених біля берегів Криму українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки і Олега Мельничука. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"По першій четвірці суд закінчився. Ніяких змін у порівнянні з попередніми судами: скарги залишені без задоволення. Строки тримання під вартою залишено в силі", - сказав Полозов.

Московський міський суд 27 травня розглядає апеляційні скарги адвокатів двох четвірок захоплених біля берегів Криму українських моряків на продовження строків тримання під вартою.

Раніше Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту 16 з 24 українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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