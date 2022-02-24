Чотири області на заході готові приймати переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Закарпатська, Львівська, Чернівецька та Рівненська області готові приймати вимушених переселенців з інших областей на фоні російського вторгнення в Україну, передає УНН.
Закарпатська обласна державна адміністрація повідомила, що готуємося до прийняття переселенців.
Львівська область також заявила про готовність прийняття переселенців.
"Львівська область прийматиме вимушених переселенців з інших областей! Всі вищі навчальні заклади отримали повідомлення про можливе поселення біженців з інших регіонів нашої держави. На даний момент ми маємо інтернати, які евакуюються зі Сходу. Їх розселяють на Львівщині. Зараз на базі Львівської ОДА спільно з ЛМР формується колцентр щодо розселення людей. Буде близько 6-8 пунктів, де можна звернутись стосовно вільних місць та розселення людей", - повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.
Чернівецька область також готова приймати на своїй території українців з інших регіонів.
"Буковина готова приймати на своїй території українців з інших регіонів. Люди, що прибувають та потребують розміщення", - проінформувала Чернівецька ОДА.
Окрім того, заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко повідомляв під час брифінгу 22 лютого, що Рівненська область готова прийняти переселенців.
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