Четыре области на западе готовы принимать переселенцев

Закарпатская областная государственная администрация сообщила, что готовимся к принятию переселенцев.

Львовская область также заявила о готовности принятия переселенцев.

"Львовская область будет принимать вынужденных переселенцев из других областей! Все высшие учебные заведения получили сообщение о возможном поселении беженцев из других регионов нашего государства. На данный момент мы имеем интернаты, которые эвакуируются с Востока. Их расселяют во Львовской области. Сейчас на базе Львовской ОГА совместно с ЛГС формируется колцентр по расселению людей. Будет около 6-8 пунктов, где можно обратиться относительно свободных мест и расселения людей", - сообщает Львовская областная государственная администрация.

Черновицкая область также готова принимать на своей территории украинцев из других регионов.

"Буковина готова принимать на своей территории украинцев из других регионов. Люди, прибывающие и нуждающиеся в размещении", - проинформировала Черновицкая ОГА.

Кроме того, заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко сообщал во время брифинга 22 февраля, что Ровенская область готова принять переселенцев.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.