Четыре области на западе готовы принимать переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Ровенская области готовы принимать вынужденных переселенцев из других областей на фоне российского вторжения в Украину, передает УНН.
Закарпатская областная государственная администрация сообщила, что готовимся к принятию переселенцев.
Львовская область также заявила о готовности принятия переселенцев.
"Львовская область будет принимать вынужденных переселенцев из других областей! Все высшие учебные заведения получили сообщение о возможном поселении беженцев из других регионов нашего государства. На данный момент мы имеем интернаты, которые эвакуируются с Востока. Их расселяют во Львовской области. Сейчас на базе Львовской ОГА совместно с ЛГС формируется колцентр по расселению людей. Будет около 6-8 пунктов, где можно обратиться относительно свободных мест и расселения людей", - сообщает Львовская областная государственная администрация.
Черновицкая область также готова принимать на своей территории украинцев из других регионов.
"Буковина готова принимать на своей территории украинцев из других регионов. Люди, прибывающие и нуждающиеся в размещении", - проинформировала Черновицкая ОГА.
Кроме того, заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко сообщал во время брифинга 22 февраля, что Ровенская область готова принять переселенцев.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
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