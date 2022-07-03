Чотири людини загинули після того, як уламок альпійського льодовика упав на туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Великий шматок альпійського льодовика відірвався в неділю вдень і зісковзнув униз схилом гори, врізавшись у більш ніж десяток туристів на популярній вершині гір. Про це пише УНН з посиланням на Аnsa.
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За повідомленням італійського державного телебачення, щонайменше чотири особи загинули, ще семеро отримали поранення.
Льодник Мармолада, висотою близько 3300 метрів, є найвищою вершиною східних Доломітових Альп.
"Скол скелі спровокував відкриття тріщини на льодовику, внаслідок чого постраждало близько 15 людей", — повідомили рятувальники.
Служба порятунку Альп повідомила, що сегмент обірвався біля Пунта-Рокка (Рок-Пойнт), за маршрутом, який зазвичай використовується для досягнення піку вершини.
Сильна спека, яка охопила Італію з кінця червня, могла стати фактором трагедії, сказав представник альпійської рятувальної служби.
За даними рятувальних служб, постраждалих, у тому числі людей у критичному стані, було доставлено до кількох лікарень у регіонах Трентіно-Альто-Адідже та Венето.