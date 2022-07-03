Чотири людини загинули після того, як уламок альпійського льодовика упав на туристів

Деталі

За повідомленням італійського державного телебачення, щонайменше чотири особи загинули, ще семеро отримали поранення.

Льодник Мармолада, висотою близько 3300 метрів, є найвищою вершиною східних Доломітових Альп.

"Скол скелі спровокував відкриття тріщини на льодовику, внаслідок чого постраждало близько 15 людей", — повідомили рятувальники.

Служба порятунку Альп повідомила, що сегмент обірвався біля Пунта-Рокка (Рок-Пойнт), за маршрутом, який зазвичай використовується для досягнення піку вершини.

Сильна спека, яка охопила Італію з кінця червня, могла стати фактором трагедії, сказав представник альпійської рятувальної служби.

За даними рятувальних служб, постраждалих, у тому числі людей у ​​критичному стані, було доставлено до кількох лікарень у регіонах Трентіно-Альто-Адідже та Венето.