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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чотири людини загинули після того, як уламок альпійського льодовика упав на туристів

Чотири людини загинули після того, як уламок альпійського льодовика упав на туристів

Київ • УНН

 • 118594 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Великий шматок альпійського льодовика відірвався в неділю вдень і зісковзнув униз схилом гори, врізавшись у більш ніж десяток туристів на популярній вершині гір. Про це пише УНН з посиланням на Аnsa.

Деталі

За повідомленням італійського державного телебачення, щонайменше чотири особи загинули, ще семеро отримали поранення.

Льодник Мармолада, висотою близько 3300 метрів, є найвищою вершиною східних Доломітових Альп.

"Скол скелі спровокував відкриття тріщини на льодовику, внаслідок чого постраждало близько 15 людей", — повідомили рятувальники.

Служба порятунку Альп повідомила, що сегмент обірвався біля Пунта-Рокка (Рок-Пойнт), за маршрутом, який зазвичай використовується для досягнення піку вершини.

Сильна спека, яка охопила Італію з кінця червня, могла стати фактором трагедії, сказав представник альпійської рятувальної служби.

За даними рятувальних служб, постраждалих, у тому числі людей у ​​критичному стані, було доставлено до кількох лікарень у регіонах Трентіно-Альто-Адідже та Венето.

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