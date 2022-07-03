Четыре человека погибли после того, как обломок альпийского ледника упал на туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Большой кусок альпийского ледника оторвался в воскресенье днем и соскользнул вниз по склону горы, врезавшись в более чем десяток туристов на популярной вершине гор. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аnsa.
Детали
По сообщению итальянского государственного телевидения, по меньшей мере четыре человека погибли, еще семь получили ранения.
Ледник Мармолада, высотой около 3300 метров, является самой высокой вершиной восточных Доломитовых Альп.
"Скол скалы спровоцировал открытие трещины на леднике, в результате чего пострадало около 15 человек", — сообщили спасатели.
Служба спасения Альп сообщила, что сегмент оборвался возле Пунта-Рокка (Рок-Пойнт), по маршруту, обычно используемому для достижения пика вершины.
Сильная жара, охватившая Италию с конца июня, могла стать фактором трагедии, сказал представитель альпийской спасательной службы.
По данным спасательных служб, пострадавшие, в том числе люди в критическом состоянии, были доставлены в несколько больниц в регионах Трентино-Альто-Адидже и Венето.