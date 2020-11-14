Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на COVID-19 перед грою з німцями

Чотири гравці “синьо-жовтих” — Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, — а також менеджер збірної Вадим Комардін виявилися інфікованими на COVID-19.

Таким чином, особи, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди провела передматчеве тренування на “РБ Арені”.

Зазначено, що сьогодні близько 14:00 за київським часом буде здійснене повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.

Додамо, матч Німеччина — Україна стартуватиме о 21:45 14 листопада у Лейпцигу.