Чотири футболісти збірної України здали позитивні тести на COVID-19 перед грою з німцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ПЛР-тести, взяті в п’ятницю, 13 листопада, у збірників України, дали позитивні результати, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Чотири гравці “синьо-жовтих” — Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, — а також менеджер збірної Вадим Комардін виявилися інфікованими на COVID-19.
Таким чином, особи, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди провела передматчеве тренування на “РБ Арені”.
Зазначено, що сьогодні близько 14:00 за київським часом буде здійснене повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.
Додамо, матч Німеччина — Україна стартуватиме о 21:45 14 листопада у Лейпцигу.