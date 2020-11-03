Чотири футболісти “Шахтаря” отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії

Захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете викликано до розташування олімпійської збірної своєї країни. Клуб отримав відповідний лист з Конфедерації футболу Бразилії.

Зазначено, що 13 і 16 листопада “селесао” проведуть матчі із Саудівською Аравією та Єгиптом.

Додамо також, Олімпійські ігри мали відбутися цього літа в Токіо, проте через пандемію коронавірусу їх було перенесено на 2021 рік. На футбольний турнір від Південної Америки кваліфікувалися збірні Бразилії та Аргентини.