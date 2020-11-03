Чотири футболісти “Шахтаря” отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одразу чотирьох гравців “Шахтаря” запрошено до олімпійської збірної Бразилії з футболу. Про це інформує пресцентр “помаранчево-чорних”, передає УНН.
Захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете викликано до розташування олімпійської збірної своєї країни. Клуб отримав відповідний лист з Конфедерації футболу Бразилії.
Зазначено, що 13 і 16 листопада “селесао” проведуть матчі із Саудівською Аравією та Єгиптом.
Додамо також, Олімпійські ігри мали відбутися цього літа в Токіо, проте через пандемію коронавірусу їх було перенесено на 2021 рік. На футбольний турнір від Південної Америки кваліфікувалися збірні Бразилії та Аргентини.