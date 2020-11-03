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Чотири футболісти “Шахтаря” отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії

Чотири футболісти “Шахтаря” отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одразу чотирьох гравців “Шахтаря” запрошено до олімпійської збірної Бразилії з футболу. Про це інформує пресцентр “помаранчево-чорних”, передає УНН.

Захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете викликано до розташування олімпійської збірної своєї країни. Клуб отримав відповідний лист з Конфедерації футболу Бразилії.

Зазначено, що 13 і 16 листопада “селесао” проведуть матчі із Саудівською Аравією та Єгиптом.

Додамо також, Олімпійські ігри мали відбутися цього літа в Токіо, проте через пандемію коронавірусу їх було перенесено на 2021 рік. На футбольний турнір від Південної Америки кваліфікувалися збірні Бразилії та Аргентини.

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