Четыре футболиста "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сразу четыре игрока “Шахтера” приглашены в олимпийскую сборную Бразилии по футболу. Об этом информирует пресс-центр “оранжево-черных”, передает УНН.
Защитника Додо, полузащитников Майкона, Маркоса Антонио и Тете вызвано в расположение олимпийской сборной своей страны. Клуб получил соответствующее письмо из Конфедерации футбола Бразилии.
Отмечено, что 13 и 16 ноября “селесао” проведут матчи с Саудовской Аравией и Египтом.
Добавим также, Олимпийские игры должны были состояться этим летом в Токио, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год. На футбольный турнир от Южной Америки квалифицировались сборные Бразилии и Аргентины.