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"Чорноморець" і "Олімпік" зіграли внічию на старті другого етапу УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Другий етап чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч для команд з топ-6 почався в Одесі протистоянням “Чорноморця” та донецького “Олімпіку”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.

Незважаючи на статус гостей, саме “Олімпік” почав матч активніше і навіть зміг забити в дебюті. Однак забитий м’яч Мохи після метушні у штрафному “моряків” арбітр не зарахував, зафіксувавши офсайд. Але донеччани не зневірились, а продовжили атакувати, намагаючись використовувати фланги і комбінувати.

У другій половині картина практично не змінилася, на полі точилася запекла боротьба з мінімумом гольових моментів. “Моряки” трохи активнішими були в атаці, турнірне становище зобов’язувало їх йти вперед. Але подолати щільну оборону “олімпійців” їм не вдавалося, все закінчувалося на підступах до штрафного Махарадзе — 0:0.

Склади колективів:

“Чорноморець”: Канівці, Люлька, Хочолава, Азацький (Еліас, 67), Каплієнко, Андрієвський, Аблітаров, Коркішко, Смирнов (Ковалець, 7), Кабан (Данченко, 63), Хобленко.

“Олімпік”: Махарадзе, Олійник, Гришко (к), Еммерсон, Немчанінов, Цимбалюк, Богданов, Моха (Федорів, 80), Гошкодеря (Брикнер, 41), Шестаков, Матяж (Гринь, 69).

Зауважимо, що “Олімпік” залишився на 4-й сходинці з 35 очками, а “Чорноморець” 6-й — 28 очок.

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