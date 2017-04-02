"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью на старте второго этапа УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42895 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102989 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157927 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117106 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104471 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107127 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103615 просмотра

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"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью на старте второго этапа УПЛ

"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью на старте второго этапа УПЛ

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Второй этап чемпионата Украины по футболу Лиги Пари-Матч для команд из топ-6 начался в Одессе противостоянием "Черноморца" и донецкого "Олимпика", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

Несмотря на статус гостей, именно "Олимпик" начал матч активнее и даже смог забить в дебюте. Однако забитый мяч Мохи после суеты в штрафной "моряков" арбитр не засчитал, зафиксировав офсайд. Но дончане не отчаялись, а продолжили атаковать, пытаясь использовать фланги и комбинировать.

Во второй половине картина практически не изменилась, на поле шла ожесточенная борьба с минимумом голевых моментов. "Моряки" немного активнее были в атаке, турнирное положение обязывало их идти вперед. Но преодолеть плотную оборону "олимпийцев" им не удавалось, все заканчивалось на подступах к штрафной Махарадзе - 0: 0.

Склады коллективов:

"Черноморец": Каневцы, Люлька, Хочолава, Азацкий (Элиас, 67), Каплиенко, Андриевский, Аблитаров, Коркишко, Смирнов (Ковалец, 7), Кабан (Данченко, 63), Хобленко.

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко (к), Эммерсон, Немчанинов, Цимбалюк, Богданов, Моха (Федорив, 80), Гошкодеря (Брикнер, 41), Шестаков, Матяж (Гринь, 69).

Заметим, что "Олимпик" остался на 4-й строчке с 35 очками, а "Черноморец" 6-й - 28 очков.

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