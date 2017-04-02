"Черноморец" и "Олимпик" сыграли вничью на старте второго этапа УПЛ

Несмотря на статус гостей, именно "Олимпик" начал матч активнее и даже смог забить в дебюте. Однако забитый мяч Мохи после суеты в штрафной "моряков" арбитр не засчитал, зафиксировав офсайд. Но дончане не отчаялись, а продолжили атаковать, пытаясь использовать фланги и комбинировать.

Во второй половине картина практически не изменилась, на поле шла ожесточенная борьба с минимумом голевых моментов. "Моряки" немного активнее были в атаке, турнирное положение обязывало их идти вперед. Но преодолеть плотную оборону "олимпийцев" им не удавалось, все заканчивалось на подступах к штрафной Махарадзе - 0: 0.

Склады коллективов:

"Черноморец": Каневцы, Люлька, Хочолава, Азацкий (Элиас, 67), Каплиенко, Андриевский, Аблитаров, Коркишко, Смирнов (Ковалец, 7), Кабан (Данченко, 63), Хобленко.

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко (к), Эммерсон, Немчанинов, Цимбалюк, Богданов, Моха (Федорив, 80), Гошкодеря (Брикнер, 41), Шестаков, Матяж (Гринь, 69).

Заметим, что "Олимпик" остался на 4-й строчке с 35 очками, а "Черноморец" 6-й - 28 очков.