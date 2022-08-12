Чорногорія вислала російського дипломата. Москва пообіцяла відповісти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чорногорія у п'ятницю наказала російському дипломату залишити країну через порушення норм. Москва пообіцяла відповідь, інформує УНН.
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Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило про висилку у Twitter, але не повідомило подробиць.
Балканська країна раніше приєдналася до міжнародних санкцій проти росії через її вторгнення до України.
Реакція рф
"росія дасть відповідну відповідь", — цитує агентство ТАРС слова офіційного представника мзс росії на питання про можливі заходи у відповідь.
Додамо
У березні та квітні МЗС Чорногорії наказало залишити країну п'ятьом російським дипломатам через порушення дипломатичних норм.
Наприкінці травня Москва наказала дипломату із Чорногорії залишити росію.