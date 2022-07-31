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Парламент Чорногорії засудив війну рф проти України

Парламент Чорногорії засудив війну рф проти України

Київ • УНН

 • 156338 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження війни росії проти України. Про це повідомляє видання Pobjeda, передає УНН.

Деталі

Резолюцію, яку внесли в парламент Соціал-демократична партія, Демократична партія соціалістів та Боснійська партія Чорногорії, підтримали 55 із 77 депутатів. Проти висловилися 18, ще троє – утримались під час голосування.

Згідно документу, парламент закликає владу рф терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові, цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

Цитата

"Чорногорія висловлює своє найглибше співчуття народу України, який нині постав перед найбільш серйозними викликами і стражданнями з часів Другої світової війни, і закликає громадян, державні установи й громадські організації виявити солідарність і надати всі можливі форми гуманітарної підтримки", – ідеться у документі.

Нагадаємо

Європейський Союз та ще низка країн висловили підтримку української заявки про порушення справи проти російської федерації у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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