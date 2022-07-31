Парламент Чорногорії засудив війну рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження війни росії проти України. Про це повідомляє видання Pobjeda, передає УНН.
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Резолюцію, яку внесли в парламент Соціал-демократична партія, Демократична партія соціалістів та Боснійська партія Чорногорії, підтримали 55 із 77 депутатів. Проти висловилися 18, ще троє – утримались під час голосування.
Згідно документу, парламент закликає владу рф терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові, цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.
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"Чорногорія висловлює своє найглибше співчуття народу України, який нині постав перед найбільш серйозними викликами і стражданнями з часів Другої світової війни, і закликає громадян, державні установи й громадські організації виявити солідарність і надати всі можливі форми гуманітарної підтримки", – ідеться у документі.
Нагадаємо
Європейський Союз та ще низка країн висловили підтримку української заявки про порушення справи проти російської федерації у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.