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Парламент Черногории осудил войну рф против Украины

Парламент Черногории осудил войну рф против Украины

Киев • УНН

 • 156331 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Парламент Черногории поддержал резолюцию по осуждению войны россии против Украины. Об этом сообщает издание Pobjeda, передает УНН.

Детали

Резолюцию, которую внесли в парламент Социал-демократическа партия, Демократическая партия социалистов и Боснийская партия Черногории, поддержали 55 из 77 депутатов. Против высказались 18, еще три – воздержались во время голосования.

Согласно документу, парламент призывает власти россии срочно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные, гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, преимущественно гражданских.

Цитата

"Черногория выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который сейчас предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", – говорится в документе.

Напомним

Европейский Союз и еще ряд стран выразили поддержку украинской заявки о возбуждении дела против российской федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.

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