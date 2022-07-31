Парламент Черногории осудил войну рф против Украины

Детали

Резолюцию, которую внесли в парламент Социал-демократическа партия, Демократическая партия социалистов и Боснийская партия Черногории, поддержали 55 из 77 депутатов. Против высказались 18, еще три – воздержались во время голосования.

Согласно документу, парламент призывает власти россии срочно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные, гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, преимущественно гражданских.

Цитата

"Черногория выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который сейчас предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", – говорится в документе.

Напомним

Европейский Союз и еще ряд стран выразили поддержку украинской заявки о возбуждении дела против российской федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.