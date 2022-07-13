ЄС та 43 країни підтримують зусилля України у справі проти росії про геноцид

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«Ми знову заявляємо про свою підтримку Заяви України про порушення справи проти російської федерації у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яке спрямоване на встановлення того, що росія не має законних підстав вживати військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді», - сказано у заяві.

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Автори закликали росію негайно призупинити військові дії в Україні, як наказано Судом ООН у Постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року.

«Ми приймаємо до відома публічну заяву від 1 липня 2022 року, згідно з якою Україна оголосила про подання свого меморандуму до Суду. Ми знову вітаємо зусилля України щодо забезпечення дотримання міжнародного права та можливості виконання Судом його основної функції сприяння мирному врегулюванню спорів», - заявили підписанти.

Країни підкреслюють, що росія має відповідати за свої дії.

«У зв'язку з цим ми вважаємо, що порушення росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, і що втрати та збитки, завдані Україною внаслідок порушень росією міжнародного права, вимагають повного та термінового відшкодування з боку росії відповідно до Закону про відповідальність держав. Ми ще раз закликаємо міжнародне співтовариство вивчити всі можливості для підтримки України в її розгляді в МС ООН», - сказано у заяві.

Документ опубліковано від імені Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових островів, Молдови, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Румунії, Сан-Марино, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, США та Європейського союзу.

Нагадаємо

1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти російської федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.