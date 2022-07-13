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ЕС и 43 страны поддерживают усилия Украины в деле простив россии о геноциде

ЕС и 43 страны поддерживают усилия Украины в деле простив россии о геноциде

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Европейский союз и еще ряд стран выразили поддержку украинской заявки о возбуждении дела против российской федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Европейской службой внешних связей, пишет УНН.

Цитата

«Мы вновь заявляем о своей поддержке Заявления Украины о возбуждении дела против российской федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которое направлено на установление того, что россия не имеет законных оснований предпринимать военные действия в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде», - сказано в заявлении.

Детали

Авторы призвали россию немедленно приостановить военные действия в Украине, как предписано Судом ООН в Постановлении о временных мерах от 16 марта 2022 года.

«Мы принимаем к сведению публичное заявление от 1 июля 2022 года, согласно которому Украина объявила о подаче своего меморандума в Суд. Мы вновь приветствуем усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и возможности выполнения Судом его основополагающей функции содействия мирному урегулированию споров», - заявили подписанты.

Страны подчеркивают, что россия должна нести ответственность за свои действия.

«В этой связи мы считаем, что нарушения россией международного права влекут за собой ее международную ответственность, и что потери и ущерб, понесенные Украиной в результате нарушений Рроссией международного права, требуют полного и срочного возмещения со стороны россии в соответствии с законом об ответственности государств. Мы еще раз призываем международное сообщество изучить все возможности для поддержки Украины в ее разбирательстве в МС ООН», - сказано в заявлении.

Документ опубликован от имени Албании, Андорры, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Маршалловых островов, Молдовы, Монако, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Палау, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, США и Европейского Союза.

Напомним

1 июля Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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