Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

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"Це рішення демонструє послідовність у підтримці збереження цілісності та суверенітету України. З початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія як повноправний член НАТО та кандидат у члени ЄС, а також щирий друг українського народу, засуджувала необґрунтоване та незаконне вторгнення російської федерації проти суверенної європейської держави", - йдеться у повідомленні.

У міноборони країни зазначили, що військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, "є доказом безкорисливої ​​підтримки хороброго українського народу та постійної відданості спільним діям проти недемократичних принципів".

Нагадаємо

Президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка.