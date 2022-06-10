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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

Київ • УНН

 • 105188 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд Чорногорії вирішив надати Україні додаткову військову допомогу. Про це повідомило міністерство оборони Чорногорії, інформує УНН.

Деталі

"Це рішення демонструє послідовність у підтримці збереження цілісності та суверенітету України. З початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія як повноправний член НАТО та кандидат у члени ЄС, а також щирий друг українського народу, засуджувала необґрунтоване та незаконне вторгнення російської федерації проти суверенної європейської держави", - йдеться у повідомленні.

У міноборони країни зазначили, що військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, "є доказом безкорисливої ​​підтримки хороброго українського народу та постійної відданості спільним діям проти недемократичних принципів".

Нагадаємо

Президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка.

Українські Національні Новини

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