Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд Чорногорії вирішив надати Україні додаткову військову допомогу. Про це повідомило міністерство оборони Чорногорії, інформує УНН.
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"Це рішення демонструє послідовність у підтримці збереження цілісності та суверенітету України. З початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія як повноправний член НАТО та кандидат у члени ЄС, а також щирий друг українського народу, засуджувала необґрунтоване та незаконне вторгнення російської федерації проти суверенної європейської держави", - йдеться у повідомленні.
У міноборони країни зазначили, що військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, "є доказом безкорисливої підтримки хороброго українського народу та постійної відданості спільним діям проти недемократичних принципів".
Нагадаємо
Президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка.