Фінляндія передасть Україні оборонну техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Фінляндії.
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"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми відправимо новий пакет оборонного обладнання", – заявила міністр оборони Антті Кайкконен.
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У міноборони країни зазначили, що не розкриватимуть інформацію про зміст допомоги, спосіб та терміни її доправлення.
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