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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45601 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Фінляндія передасть Україні оборонну техніку

Фінляндія передасть Україні оборонну техніку

Київ • УНН

 • 198082 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Фінляндії.

Цитата

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми відправимо новий пакет оборонного обладнання", – заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

Додамо

У міноборони країни зазначили, що не розкриватимуть інформацію про зміст допомоги, спосіб та терміни її доправлення.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці вже застосовують на передовій французькі самохідні артилерійські установки Caesar.

Українські Національні Новини

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