Фінляндія передасть Україні оборонну техніку

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"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми відправимо новий пакет оборонного обладнання", – заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

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У міноборони країни зазначили, що не розкриватимуть інформацію про зміст допомоги, спосіб та терміни її доправлення.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці вже застосовують на передовій французькі самохідні артилерійські установки Caesar.