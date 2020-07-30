"Чопівці" запізнилися на рейс: посол РФ прокоментував затримання в Білорусі росіян

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев назвав затриманих громадян Росії в Білорусі співробітниками приватного охоронного підприємства (російською - частное охранное предприятие), які запізнилися на рейс. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу посольства РФ в республіці Білорусь.

"Трактування засобів масової інформації факту затримання російських громадян на території Білорусі як спроби втручання у внутрішні справи Республіки - не має під собою ніяких підстав, але тільки допомагає нашим недругам вносити розлад у відносини двох країн. Російські громадяни не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі. Росіяни, які прибули в санаторій "Білорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці Республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", - повідомив Мезенцев.

За його словами, вони мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не сподівалися перебувати в Республіці тривалий час, а багато пізніше планували повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі.

"За інформацією, яку ще належить уточнити, росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке - в рамках виконання зобов'язань за комерційним контрактом - покликане забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном - аж ніяк не в Білорусі", - додав Мезенцев.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України виступає за екстрадицію в Україну бойовиків ПВК "Вагнер", затриманих в Мінську.

Нагадаємо, білоруське агентство БЕЛТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера".

Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них було російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.

Варто відзначити, імена багатьох затриманих в Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

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