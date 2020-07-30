Україна звернеться до Білорусі щодо екстрадиції "вагнерівців", затриманих у Мінську

“Служба безпеки України переконана, що бойовики приватної військової компанії „Вагнер“, яких 29 липня 2020 року затримали у Республіці Білорусь, мають бути екстрадовані до України. СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс Генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Білоруська влада оприлюднила список із 33 затриманих громадян Російської Федерації. СБУ зібрала достатньо доказів про військові злочини ПВК “Вагнер” на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також наголошується, що всі ці особи мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України.

Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК “Вагнера”. Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них було російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили у КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, “бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію”. Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.